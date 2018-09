Usatii, despre accidentul lui Dodon: "Daca a fost sau nu Dodon in masina, o sa aflam adevarul mai tarziu. Cred ca nici Dodon nu s-a gandit ca ambulanta mea ii va salva, a fost acolo..." - VIDEO

Intr-un live pe pagina sa de facebook, Renato Usatii vorbeste despre accidentul in care a fost implicata coloana prezidentiala.

Renato USATII, LIDER PN: "S-a produs un accident despre care multa lumea vorbeste. Si eu am scris cateva comentarii, insa nu le-am mai publicat. Nu am vrut sa mai comentez pentru ca nu conteaza cine e implicat, un om bun sau nu, dar atunci cand este implicata familia, mama, copii, e ingrozitor. Igor daca avea sa se deplaseze asa cum a promis la TV, fara girofar, chiar daca e presedinte, daca mergea cu 60 de km pe ora acest accident nu avea sa se produca.

Insa daca mergeti si va faceti de cap asta se intampla. Era masina politiei, asta e bine, insa la 10 metri de ea trebuia sa mearga o masina care in caz de accident sa evite impactul sau sa primeasca ea lovitura, asta nu a fost. De ce Igor si-a urcat fiul intr-o masina impreuna cu paza, lucru care e impotriva protocolului. Copilul era in alta masina.

Eu am fost extrem de surprins. Cred ca nici Dodon nu s-a gandit ca ambulanta mea il va salva. Eu tot abia azi am aflat. Cand mi-au trimis acest video sa ma uit, eu deodata ceva nu am inteles, m-am mai uitat odata la video si am vazut ambulanta pe care eu am cumparat-o.

De fapt, eu am mai multe intrebari, a fost Dodon in masina, nu a fost Dodon in masina. Noi cu timpul vom afla adevarul. Chiar nu cred ca Dodon a ajuns atat de departe incat sa-si juleasca nasul cu un cutit, insa Igor poate sa faca multe lucruri. Eu am alta intrebare, eu am daruit o ambulanta spitalului raional Falesti.

Acest Hyundai pe care eu l-am daruit la ziua mea de nastere. Uitati-va la placute. Ma uit la video de la accident si vad ca a venit ambulanta pe care eu am daruit-o spitatului din Falesti. Cum a ajuns ea acolo de la Falesti, sunt aproape 100 de km. Daca aceasta ambulanta i-a salvat pe cei implicati in accident, pe mama lui Dodon, fiul sau pe cineva din pasa, eu sunt bucuros.