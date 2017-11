Usatii, despre relatia dintre Gorbuntov si Plahotniuc: "Gorbuntov, implicat in toate afacerile negre ale lui Plahotniuc si el trebuie sa raspunda in 6 dosare"

Renato Usatii: "Sunt niste aberatii si am spus de mai multe ori, o sa cer o reactie de la autoritatile din Romania. Am spus clar ca toate actiunile mele care au avut loc ce tine in dosarul in care figureaza Proca, sunt martori in Romania, toate actiunile mele le-am coordonat cu organele de drept din Romania, care cunosc in detalii tot ce s-a intamplat, cum m-a cautat Proca pe mine, ce a cerut ce tine de protectia familiei sale, totul am facut legal intr-o stricta colaborare cu organele din Romania.

Daca ma invinueste ca am cumparat vreo declaratie sau alta, asta inseamna ca el invinuieste institutiile de drept din Romania, care cunosc acest caz si inseamna ca ei cu mine au participat la cumpararea, vanzarea declaratiilor lui Proca. Gorbuntov cu Balacci isi bat joc de oameni, mai ca soacra lui Proca i-a pregatit armele. Ca avocatul lui Gorbuntov a fost la Proca in celula si i-a dat un milion de lire sterline, dar Proca nu a declarat asa ceva. Ca Gorbuntov s-a vazut doar de cateva ori cu Plahotniuc si n-are motiv, lasa Gorbuntov sa povesteasca cum din partea lui Plahotniuc, curator despre toate afacerile lui negre, cum sub protectia lui Plahotniuc din 2008 pana-n 2010 s-a ocupat cu rubla nerecunoscuta transnistreana si tot ce tine de convertirea in lei si scoaterea din tara, despre cele 6 cauze penale, pe care Plahotniuc i le-a clasat intr-o saptamana cand a fost Busuioc cu Cavcaliuc.

In Romania sunt alte dosare penale, dar este dosarul din Marea Britanie acesta trebuie verificat, lasa Busuioc sa trimita dosarele in Romania si in Marea Britanie, nu cei din Chisinau sa le verifice, nu procurori de buzunare.

Daca Gorbuntov spune adevarul, apoi el trebuie sa recunoasca cele 6 cauze penale, spalare de bani, furtul banilor din UniversalBank, tentativa de omor. El trebuie sa recunoasca dosarele acestea, deoarece Plahotniuc lui i le-a clasat demult. El i le-a pornit, el le-a si clasat si el trebuie sa povesteasca despre afacerea lui comuna din perioada lui Voronin. Ce, Gorbuntov a furat mii de dolari fara acoperirea lui Plahotniuc? Toate instrumentlee sunt controlate de Plahotniuc, CNA, Procuratura Anticoruptie, Banca Nationala.

Este foarte simplu de ce Gorbuntov il apara pe Plahotniuc, cand a venit delegatia in frunte cu Cavcaliuc, erau mai multi in Marea Britanie la Gorbuntov in luna octombrie 2016, unde Gorbuntov recunoaste ca a vorbit cu Plahotniuc si el a zis ca daca dau declaratii pe Usatii atunci o sa-mi intoarca o parte din active, dar care active stie Gorbuntov. Intr-o saptamana de zile lui Gorbuntov i-au fost clasate sase dosare penale si el a fost scos din Interpol, dupa care Gorbuntov se poate deplasa, poate face smecherii de a lui.

Daca el astazi vorbeste despre afacerea lui cu Plahotniuc, adica recunoaste ce au avut ei in comun si ce probleme, apoi Procuratura Moldovei ce face, il baga inapoi pe Gorbuntov in Interpol cu acele sase dosare, care cu o viteza cosmica au fost clasate in octombrie. De aceea Gorbuntov astazi e prizonierul lui Plahotniuc si o sa vorbeasca tot ce ii spune lui Balacci. Gorbuntov a avut 6 dosare, dintre care pentru 3 era dat in cautare internationala. Cel putin acesta este motivul evident, eu nu am stat cu ei sa stau sa desenez scheme pentru spalari de bani. Mai sunt si alte versiuni, dar asta este cea mai evidenta."