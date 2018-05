Usatii si Grigorisin - in turul II, la Balti. Cum ar vota moldovenii daca duminica viitoare ar avea loc alegerile locale. Sondaj - FOTO

Sondajul a fost realizat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Republica Moldova, in perioada 21 aprilie - 2 mai 2018 in Balti, pe un esantion de 600 de persoane. Sondajul are o marja de eroare de 3 la suta.

Opt concurenti au fost inregistrati in cursa electorala pentru sefia municipiului Balti.

Candidatii inregistrati:





1. Oleg TOPOLINITKII, PARTIDUL RUSO-SLAVEAN

2. Pavel VEREJANU, PARTIDUL SOR

3. Alexandru USATII, PSRM

4. Arina Spataru, PPDA

5. Sergiu BURLACU, PUN

6. Nicolae GRIGORISIN, PARTIDUL NOSTRU

7. Elena GRITCO, CANDIDAT INDEPENDENT

8. Simion GUTU, CANDIDAT PAS

Alegerile la Balti vor avea loc pe 20 mai, dupa ce Renato Usatii si-a dat demisia.