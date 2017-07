URMARESTE LIVE. Prima sedinta de judecata in dosarul in care este cercetat Dorin Chirtoaca: aceasta are loc cu usile deschise. Procurorul a cerut suspendarea primarului

UPDATE 16:03 Apararea a cerut recuzarea judecatorului.

UPDATE 15:35 Edilul capitalei a primit astazi un avocat din oficiu, iar asta pentru ca ceilalti doi nu ar fi putut sa vina la sedinta. Chirtoaca spune ca apararea nu s-a prezentat din motivul ca a fost anuntata pe ultima suta de metri. Primarul sustine ca dosarul a ajuns in instanta ilegal si ca persoanele care initial figurau ca invinuiti in acelasi dosar, acum apar in calitate de martori.

UPDATE 15:10 Procurorul care il inlocuieste pe Dumitru Robu, acesta fiind plecat in concediu, a cerut judecatorilor suspendarea primarului.

Sedinta incepe la ora 15:00 la Judecatoria Buiucani.

Saptamana trecuta procurorii au trimis dosarul in judecata. Intr-un mesaj pe facebook, Dorin Chirtoaca ii acuza pe procurori de abuz. El sustine ca acestia au trimis dosarul sau in instanta, fara ca el sau avocatii sai sa-l citeasca, fapt ce ar fi ilegal. Edilul crede ca in august ar putea sa fie pronuntat sentinat in cazul sau.

Seful procuratorii Anticoruptie sustine dosarul a fost trimis in instanta deoarece avocatii primarului ar fi taraganat intentionat examinarea probelor.

Dorin Chirtoaca a fost retinut pe 25 mai de procurorii anticoruptie si CNA in dosarul parcarilor cu plata, fiind banuit de trafic de influenta. A doua zi, Judecatoria Buiucani la plasat in arest la domiciliu, masura prelungita pana in prezent. Recent, primarului i-a mai fost inaintata o invinuire – de luare de mita.