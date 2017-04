V-ati gandit vreodata cum ati putea construi o casa perfect functionala cu mai putin de 7.000 de euro? Un barbat inventiv din Durlesti a construit o casa eco din lemn - VIDEO

Printre cele de caramida sau de beton, casa lui Ion Dutca din Durlesti pare desprinsa din cartile de istorie. Cu toate acestea este perfect functionala. Stomatolog de profesie, proprietarul spune ca impreuna cu sotia, in mai bine de trei ani si-a construit casa visurilor -una din paie si lut. La costructie au fost folositi 700 de baloti de paie care au costat 7000 de lei.

Ion DUTCA, PROPRIETARUL CASEI “E carcasa din lemn, dar umpluta inauntru cu baloti de paie si tencuita cu lut.Am netezit-o si am dat-o cu ulei pentru ca sa nu se ude peretele si sa nu spele lutul a fost data cu ulei de in. Pentru ca sa nu devin robul casei am decis sa fac una mai mica//Baloti de paie sunt prelucrati cu lut si respectiv devin rezintenti la foc. In primul rand e ecologica, in al doilea rand e calduroasa.”

Impreuna cu sotia si cei trei copii, locuiete aici din toamna anului trecut. A ramas uimit cat de putini bani a cheltuit pentru caldura timp de jumatate de an.

Ion DUTCA, PROPRIETARUL CASEI “In jur la 5000 pentru caldura si iluminatie. Cu resou electric. Permanent erau 20-21 de grade iarna acesta. Ferestrele sunt amplasate de soare si se incalzeste”.

Si daca exteriorul casei pare unul obisnuit, de indata ce treci pragul te intrebi daca locuinta este reala. S-a pastrat acelasi principiu si in interior: materiale ecologice. S-a folosit, in mare parte, lemn. Si peretii sunt originali, fara vopsea sau tot felul de tencuieli.

Ion DUTCA, PROPRIETARUL CASEI “Sotia a desenat eu am realizat cu ghips si amestec uscat. Asa cand este timp te-ai apucat si mai faci cate ceva”.

In casa nu gasesti o lustra, doar leduri.

Ion DUTCA, PROPRIETARUL CASEI “Mai econom, mai luminos, pentru vedere e mai bine. In caz ca nu e lumina, ai pus acumulatorul de la masina si dispui de lumina electrica.”





Barbatul spune ca mai are de lucru la exteriorul casei. Vrea colturi albe.SINCRON: Ion DUTCA, PROPRIETARUL CASEI7786-01 “Varj cu branza de vaca pentur ca sa fie rezistent la apa se obtine la proprietati ca vopseau. Se amesteca si se aplica cat mai repede pentru ca se coaguleaza.Unii vecini sunt mandri ca in localitate lor a fost construita o asemenea casa, altii din contra spun ca astfel de case ar fi un pericol in caz de incendiu.

“Aceea o sa fie mai buna ca asta din pietre tine mai mult cald. Doar ca trebuie sa muncesti ma mult acolo cu lut cum era odata. Trebuie sa o pastrezi sa nu Ia foc.”

“Din piatra e mai de nadejde. Vecinul poate sa faca ce vrea.”

Ion povesteste ca s-a inspirat de pe internet. La noi, de altfel, nu prea are concurenta, spun specialistii in constructii. In Europa astfel de locuinte insa sunt foarte populare.

Ion RUSU, COORDONATOR PROGRAM, MATERIALE DE CONSTRUCTIE, UTM “Din paie din stuf din crengi de la curatotul copacilor, de la curatitul viei, inclusiv din canepa.”

Specialistii spun ca aceste case sunt rezistente la incendii si mai ieftine.

Ion RUSU, COORDONATOR PROGRAM, MATERIALE DE CONSTRUCTIE, UTM “Acesti boloti de paie se imbiba cu solutie din argila sau din argila cu var. Fiind imbibat cu asa solutie deja asa material nu mai intretine arderea. Asa maeriale nu sunt supuse distrugerii de rozatoare si cand solutia se intareste sporeste rezintenta mecanica.Nu e nevoie nici de izolare termica si ar tine bine in caz de cutremur, mai bine decat cele din beton."

Ion RUSU, COORDONATOR PROGRAM, MATERIALE DE CONSTRUCTIE, UTM “S-a distrus brusc. S-a facut bucati.”

Barbatul spune ca abia peste cativa ani va incheia toate lucrarile, iar locuinta sa va deveni locul unde isi va dori sa imbatraneasca.