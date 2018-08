Va fi zi de doliu maine in toata Italia, dupa prabusirea podului de langa Genova. 38 de morti indica ultimul bilant, care continua sa fie modificat pe masura ce sunt centralizate informatiile - VIDEO

Guvernul italian a declarat zi de doliu national maine in memoria celor care au murit in tragedia de la Genova. Francesco Cozzi, seful procuraturii genoveze, a declarat ieri ca in urma prabusirii podului Morandi mai sunt inca date disparute in jur de 10-20 de persoane.

Potrivit lui aceste informatii au fost furnizate de rudele celor disparuti si a numarului de vehicule despre care se crede ca s-ar fi aflat pe pod marti in momentul producerii accidentului.

Emmanuelle GISSE, COMANDANTUL BRIGADEI DE POMPIERI: “Acum noi taiem lespezile mari, le mutam, apoi trimitem cainii de cautare si daca sunt semne pozitive noi trimitem echipele de cercetare.”

Echipele de salvare au cercetat ruinele pentru a treia noapte la rand. Orasul e in stare de soc mai ales ca aproape fiecare genovez a trecut pe pod iar acum putea fi una dintre victime.

Sute de oameni care locuiau in apropierea podului au fost evacutati pentru a evita o alta prabusire a ceea ce a mai ramas din viaduct. Ieri li s-a permis sa intre pe rand in case pentru a-si recupera lucrurile.

Maroco BUCCI, PRIMARUL ORASULUI GENOVA: “Casele care se afla sub pod sunt in pericol. Nimeni nu vrea sa punem oamenii in pericol. Acesti oameni vor primi case noi.”

La momentul constructiei podul a fost considerat inovator. Insa tot mai multi specialisti considerau ca trebuia refacut complet. Ministerul Transporturilor a deschis o ancheta vizand cel mai mare operator de taxare rutiera din tara, in gestiunea caruia se afla si podul.

O sectiune a viaductului Morandi de pe autostrada A10 din Italia a cedat marti in timpul pranzului cand traficul era intens. Zeci de vehicule au cazut 50 de metri in golul creat, iar Autostrade per l'Italia a intrat in focul criticilor politice.

Lansand ancheta joi seara, Ministerul Transporturilor a spus ca i-a dat societatii 15 zile pentru a arata ca si-a indeplinit toate obligatiile contractuale, adaugand ca doreste ca aceasta sa reconstruiasca podul pe cheltuiala proprie. Conform conditiilor concesiunii, Autostrade poate fi amendata cu maxim 150 de milioane de euro.