Vacanta fara tablete, telefoane mobile la o ferma de capre si de iepuri din tara. Asociatiile agroturistice au inceput sa se dezvolte - VIDEO

Vacanta fara tablete, telefoane mobile la o ferma de capre si de iepuri. Asociatiile agroturistice incep sa se dezvolte si in Moldova, dupa ce conceptul a facut inconjurul lumii. Mai multi fermieri si mesteri populari si-au unit fortele in premiera pentru Republica Moldova in patru asociatii agroturistice, numite clustere. Pentru a dezvolta turismul rural, dar si unele segmente ale agriculturii, datorita turistilor pe care ii vor atrage. Cine si-a dorit odihna la ferma, atunci dupa data de 1 mai vor avea aceasta posibilitate la unul dintre aceste clustere.