Vacanta moldovenilor intorsi in august acasa se transforma instant intr-un maraton al asteptarilor. Reveniti in tara, acestia isi peterec zilele stand la cozile interminabile la ghiseile de eliberare a actelor - VIDEO

"Mai sunt inca 50 de persoane. - Cat credeti ca o sa stati? - Vreo doua ore, eu asa cred.”

La primele ore, in fata, cat si in incinta oficiului cadastral de pe strada Armeneasca am gasit o multime de oameni resemnati ca isi vor pierde cel putin jumatate de zi pentru a le fi eliberate documentele solicitate.

“Am venit cu o luna in urma si erau 30 de persoane, dar azi la ora 08, deja erau 40.”

“Macar sa puna ceva conditioner, apa, pentru oameni, ca asa e de mare caldura.”

Randurile se formeaza mai cu seama in aceasta perioada, din cauza numarului mare de moldoveniti stabiliti in strainantate, care se intorc acasa si se incapatinaza si isi puna la punct toate actele in rastimpul in care petrec cu apropiatii.

Divortata de 3 ani, Maria Marzancu a venit acasa sa imparta averea cu fostul sot. In cateva zile se va intoarce in Italia.

Maria MARZANCU: “Am venit la 08:30 si am numarul 67, dar trebuie de stat foarte multe ore.”

Ca sa scape de povara timpului pierdut, Nadejda este gata sa plateasca si bani in plus. S-a inregistrat la randul de urgenta.

Nadejda: “Nu ne-am odihnit. Pentru ca nu am avut timp, am umblat cu acte, cu chestii. - Si asa e de fiecare data? - Nu, eu nu am fost e 6 ani si acum am venit si am de umblat.”

Cei de la cadastru ne-au spus ca fenomenul este unul justificat, dand vina pe numerosii moldoveni intorsi acasa in luna august.

Grigore CRAVCENCO, SEF-ADJUNCT SERVICIUL CADASTRAL TERITORIAL CHISINAU: “Evident, la aceasta etapa obiectivul nostru de asteptare in rand cam greu se respecta. Daca obiectivul nostru e de 25 de minunte, inseamna ca undeva mai mult.”

Situatie similara si la ghiseile de eliberare a actelor de identitate de pe strada Alexandru cel Bun.

”Vii in vacanta, dar vii cu un scop, cu o problema oarecare, doar nu vii sa te distrezi aici.”

“Ca la toti, vin de peste hotare isi fac problemele si le rezolva si pleaca inapoi.”

“Sunt cam stresata ca asa rand mare, acolo tot sunt numere, dar merge mai rapid cand rezolvam ceva un Republica Ceha, dar aici, cam o zi intreaga cred ca pierdem aici.”

Printre grijile moldovenilor veniti acasa se numara si vizitele la stomatologi, medicii avand un program incarcat in aceasta perioada.