Vacanta s-a incheiat pentru copiii din toata tara. Astazi acestia au revenit la ore, iar in unele localitati clopotelul a rasunat in liceele aproape pustii. Din cauza saraciei multi au plecat peste hotare - VIDEO

In satul Sestaci, Soldanesti a rasunat astazi primul clopotel, insa numai pentru cei 65 de elevi care au mai ramas in localitate. Sase dintre ei au pasit in clasa intai.

Iacob GUJA, PRIMAR SATUL SESTACI: “Ma bucur ca va vad la fel de frumosi, la fel de binevoitori, pe mine ma intristeaza ca pe an ce trece copii in satul Sesestaci sunt din ce in ce mai putini, e un lucru trist.”

Sunt putini elevi si la scoala din satul Socola, asa ca in acest an institutia nu va avea clasa intai. Potrivit Directiei de invatamant din Soldanesti, in raion studiaza 4010 copii, cu 60 mai putin fata de anul trecut. Au revenit la scoala, cu noi forte, si elevii de la Soroca.

Dupa careu copii au mers in clase, la prima ora. S-au bucurat ca si-au revazut prietenii. Emotii au avut astazi si parintii.

“Este un eveniment deosebit si multasteptat si cred ca orice cheltuieli facute de noi putin sunt calculabile si descrise pentru toata fericirea pe care o vedem in copii nostri.”

Iar pentru elevii din satul Salcuta, Causeni, noul an de studii a venit si cu o cladire noua, reparata recent. Elevii spun ca noile conditii din liceu ii vor motiva sa invete cu mai multa staruinta.

“Parea o scoala obisnuita, mai veche, dar acum dupa reparatie este mai bine.”

Au asteptat prima zi de scoala si elevii din Balti, care astazi au aflat cum va fi orarul lectiilor. Liceul s-a ales si cu un cadou din partea presedintelui Igor Dodon.

Copii spun ca s-au odihnit bine in vacanta si ca au asteptat cu nerabdare sa revina la scoala.

In acest an in clasa intai au fost inscrisi in jur de 35 de mii de elevi. Potrivit Ministerului Educatiei, in tara nu a fost inchisa nicio scoala.