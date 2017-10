Valentina Nafornita si Alex Calancea vor canta pentru prima data impreuna. Desi s-au nascut in acelasi sat si au invatat in aceeasi scoala, pana acum nu au colaborat. Gala Generozitatii ii uneste pentru o cauza nobila - VIDEO

Prima sambata din aceasta iarna vine cu o supriza de proportii. Pe doi decembrie, pentru prima data, celebra soprana Valentina Nafornita va canta alaturi de renumitul band al lui Alex Calancea. Cei doi nu au fost niciodata pana acum impreuna pe scena, desi au atatea in comun. S-au nascut in acelasi sat, au copilarit pe aceleasi strazi si au invatat in aceeasi scoala de arte.