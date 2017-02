Valerian Manzat ramane in arest in izolator. Acesta s-a plans aparatorilor sai ca este tinut in conditii inumane - VIDEO

Avocatul Valerian Manzat ramane in arest in izolator. Decizia a fost luata astazi de Curtea de Apel dupa ce saptamana trecuta, pe nunele lui Manzat a fost eliberat un mandat de arest pentru 30 de zile. Avocatii sustin ca nu exista temei ca acesta sa fie cercetat penal. La randul sau, Manzat care nu a aparut astazi in vizorul camerelor de filmat, sedinta de judecata fiind inchisa, s-a plans aparatorilor sai ca este tinut in conditii inumane.