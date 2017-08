Valerian Manzat ramane in inchisoare. Colegiul Penal al Curtii Supreme de Justitie a respins recursul avocatilor sai - ZdG.md

Instanta suprema a admis, partial, recursul altor doua persoane implicate in dosar. Decizia integrala motivata va fi publicata pe 25 august 2017.

Avocatul-vedeta Valerian Manzat, ex-angajat al Politiei Criminale, a fost condamnat la noua ani de inchisoare dupa ce, in 2009, in urma unei intelegeri prealabile cu Ion Taran, pe atunci sef al Sectiei investigare a accidentelor rutiere a Comisariatului General de Politie, si cu Dorel Gaina, sef al Sectiei asistenta juridica in cadrul Companiei de asigurari „Moldasig”, au inscenat un accident rutier, cu intentia de a intra in posesia unei sume de bani de la companie. La 5 aprilie curent, dupa opt ani de la infracţiune, timp in care Manzat nu a stat nicio zi dupa gratii, judecatorii de la Curtea de Apel au menţinut hotararea instanţei de fond prin care Manzat este trimis in inchisoare pentru noua ani.





