Valerian Manzat va petrece urmatorii 9 ani la puscarie. Judecatorii Curtii de Apel au pronuntat decizia motivata in care avocatul este invinuit de inscenarea unui accident rutier - VIDEO

Avocatul Valerian Manzat va petrece urmatorii 9 ani la puscarie. Asta dupa ce judecatorii Curtii de Apel au pronuntat astazi decizia motivata in care avocatul este invinuit de inscenarea unui accident rutier, in urma caruia acesta voia sa incaseze peste trei sute de mii de lei de la o companie de asigurari. Decizia motivata are 87 de pagini.