Valerian Manzat a fugit din sala de judecata in timp ce magistratii de la Curtea de Apel urmau sa pronunte decizia in dosarul sau. Politia este pe urmele lui

Acum 2 ani, avocatul a fost condamnat la 9 ani de inchisoare cu executare de judecatoria Rascani. Acesta a atacat decizia la Curtea de Apel, iar astazi magistratii urmau sa se pronunte.

Potrivit purtatorului de cuvant al Curtii de Apel, Valerian Manzat era prezent in sala de judecata. In timp ce judecatorii se aflau in deliberari, urmand sa decida soarta acestuia in dosarul in care era acuzat ca ar fi inscenat un accident rutier, Manzat a fugit din sala de judecata.

Serviciul de presa al Curtii ne-a spus ca acum politia judiciara este pe urmele lui Valerian Manzat.

Scena cu accidentul pentru care Manzat a fost condamnat in 2015 ar fi avut loc pe strada Vasile Alecsandri. Pentru asta ar fi fost folosita o masina incendiata anterior. Astfel avocatul ar fi vrut sa intre in posesia a peste 300 de mii de lei, bani care urmau a fi estorcati de la o companie de asigurare.

Acum doua luni, Valerian Manzat a fost retinut, fiind vizat intr-un dosar de escrocherie. Acesta ar fi estorcat 20 de mii de euro de la o clienta de-a sa, iar in schimbul banilor i-ar fi promis ca va urgenta procedura de transfer a sotului acesteia dintr-un penitenciar din Rusia, intr-unul de la noi din tara. Femeia i-ar fi dat banii insa dupa ce a vazut ca avocatul nu s-a tinut de cuvant, i-a cerut inapoi.

Valerian Manzat, care este ginerele fostului deputat PLDM Simion Furdui, s-a remarcat prin faptul ca organizeaza deseori petreceri luxoase, iar acum doi ani i-a daruit sotiei sale un Porsche de 45 de mii de euro de 8 martie.