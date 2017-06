Valeriu Didenco, de la penitenciarul 13 - acasa! Secretarul CMC a fost plasat in arest domiciliu pentru 30 de zile

Procurorii spun ca Valeriu Didenco lua mita de sute si chiar mii de euro de la agentii economici pentru anumite favoruri in primarie.

Acestia il acuza pe secretarul Consiliului Municipal ca ar fi luat mita in repetate randuri de la proprietarii unor firme in schimbul anumitor servicii, ca de exemplu, examinarea proiectelor lor la Consiliul Municipal in regim de urgenta sau chiar influentarea alesilor locali sau a responsabililor din cadrul primariei.

Valeriu Didenco are 60 de ani si este secretarul Consiliului Municipal Chisinau din ianuarie 2008. El detine o casa luxoasa in cartierul Telecentru al capitalei. Potrivit declaratiei de avere, imobilul are o suprafata de 181 de metri patrati si ar fi fost cumparat in 2009, valoarea cadastrala fiiind de 1 milion si jumatate de lei. Anterior, Didenco declara ca a imprumutat bani de la sora sa pentru a-si cumpara casa. Didenco mai are un apartament, dar si o masina de model Audi. In dosar mai figureaza 5 oameni de afaceri, printre care si directorul unei fabrici de inghetata. Astazi el a primit 25 de zile de arest.