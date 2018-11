Valul de frig si ninsoare a venit si cu un val de viroze. Numarul pacientilor a crescut simtitor, iar cei mai afectati sunt copiii. Ce spun doctorii - VIDEO

L-am surprins pe Marius in cabinetul medicului de familie. Ingrijorati ca fiul lor a avut ieri febra si tusa, azi parintii au decis sa vina cu el la policlinica. Tatal lui spune ca a incercat ieri sa-l trateze singur, prin metode naturiste, dar nu prea i-a reusit.

Medicii, insa, nu ne recomanda sa apelam la asemenea metode si asta pentru ca multe persoane ar putea fi alergice la anumite plante.

Odata ce mercurul din termometre a tot scazut in ultimele zile, numarul pacientilor a crescut, spun doctorii, iar cozile la usile specialistilor devin tot mai lungi. Potrivit ultimelor cifre, doar saptamana trecuta in capitala, 2400 de persoane au avut infectii respiratorii, cu aproape 10 la suta mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. Cei mai afectati sunt copiii si femeile insarcinate.

In afara de tratamentul medicamentos, specialistii recomanda sa tineti cont de cateva reguli. Consumati cat mai mult lichid: apa, sucuri si ceaiuri calde. Mancati fructe si legume. Dormiti si odihniti-va mai mult, luati vitamine si aerisiti incaperea in care va aflati.

Si, atentie, o raceala tratata necorespunzator poate duce la pneumonie, astm, otita, dar si alte maladii grave.