Vama Palanca a fost inchisa in aceste doua zile pentru reparatia drumului de acces din partea Ucrainei. O parte din angajati merg la Tudora acolo unde sunt directionate si masinile - VIDEO

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “In aceste doua zile se lucrează pe câte o banda de drum. Muncitorii pun ultimul strat de asfalt. Maşinile circula in continuare pe aici, doar ca soferii in loc sa vireze la dreapta spre punctul de trecere Palanca, mai merg vreo 20 de km si intra in tara prin vama de la Tudora.”

“Asfaltul e fierbinte si nu este permisa circulatia pana va fi nivelat si uscat. Pentru ca sa nu fie stricat ceea ce se construieste. - Maine ce veti face? - Inca o banda si gata, va fi liber.”

“Astazi doar aici. - Si cat mai aveti? - Pe aceasta portiune de drum – pana la 7 km.“

“Cam atat. Apoi, delimitarea, indicatoarele rutiere.”

Seful punctului de frontiera de la Palanca spune ca solicitarea a parvenit din partea Ucrainei, asa ca pe durata lucrarilor, jumatate din vamesi pleaca la Tudora.

Nicolae BABIN, RESPONSABIL VAMA PALANCA: “Luand in calcul intensitatea transportului – 1300-1700 de unitati de transport in fiecare zi in ambele directii. Dar in zilele de 29 si 30, in timpul saptamanii, in jur la 800. De aceea am convenit in zilele date ca partea ucrineana sa isi desfasoare lucrarile.”

Inca la intersectia cu drumul care duce spre Palanca, politistii de frontiera stau de paza si ii avertieaza pe soferi. Multi dintre conducatorii care au fost astazi directionati spre Tudora spun ca prefera vama de la Palanca, pentru ca…

“Vama este comuna cu ucrainenii. - Si e mult mai usor? - Da. - Si aici? - Pe aici drumul este mai rau si dureaza mai mult timp.”

Si Eric, originar din Polonia, spune ca de fiecare data alege sa intre si sa iasa din Moldova pe la Palanca. Astazi a scapat de aglomeratie, de obicei insa...

“Nu am o presimtire prea buna pentru ca odata am stat 10 ore la coada. Asa ca nu e o amintire prea placuta.”

Soferii microbuzelor de ruta spun ca traficul este mai intens in weekend.

“Duminica, la intoarcere, de regula se intoarce mai multa lume.”

Am gasit si dintre cei care nu se necajesc si spun ca modificarile ii lasa rece. Se intorc din vacanta asa ca sunt cu buna dispozitie.

“Pai mergi la mare dupa dispozitie, sa acumulezi sanatate pentru un an de zile.”

Postul vamal “Palanca” va fi inchis si maine de la ora 8 dimineata pana la 15.00