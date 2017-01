Vamesii au depistat un revolver Airsoft intr-un colet transmis pe numele unei moldovence - FOTO

Potrivit Serviciului Vamal, arma a fost depistata ieri. Depistarea a avut loc in cadrul scanarii coletelor. In urma controlului s-a gasit un obiect suspect intr-o trimitere postala expediata din Canada in adresa unei moldovence. In rezultatul controlului fizic, vamesii au depistat un pistol cu aer comprimat marca ”Dan Wesson”.



Arma a fost ridicata si transmisa, dupa competenţa, organelor abilitate pentru efectuarea expertizei si intreprinderea masurilor legale ce se impun.