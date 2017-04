Vamesii retinuti in toamna anului trecut vor comparea in cel mult o luna pe banca acuzatilor - VIDEO

Pe 30 septembrie, postul vamal Tighina si-a sistat activitatea pret de cateva ore, fiind luat cu asalt de catre procurorii anticoruptie, care detineau informatii precum ca vamesii ar fi estorcat mita aproape zilnic de la 50 pana la 200 de euro.

In schimbul banilor, acestia nu verificau agentii economici, care aduceau produse alimentare din Ucraina. 30 de inspectori vamali printre care si seful postului vamal Tighina au ajuns dupa gratii. Putini dintre ei si-au recunoscut vinovatia in cadrul urmaririi penale.

In luna ianuarie, procuratura generala anunta ca 10 din cei 28 de invinuiti urmeaza sa compara pe banca acuzatilor, printre care si seful postului vamal Tighina. Cu totii sunt acuzati de corupere pasiva si crearea unei organizatii criminale.

Am incercat sa aflam care este soarta tuturor celor vizati in dosar, insa nu am reusit sa obtinem un raspuns de la procuratura anticoruptie. Dupa doar doua zile de la incatusarea vamesilor de la punctele de trecere Tighina si Palanca, a urmat un nou val de retineri.

24 de persoane, dintre care 13 inspectori vamali, 3 politisti de frontiera, 4 reprezentanti ai unor firme si 4 soferi, au fost incatusati la vamile Leuseni si Sculeni.

Bogdan ZUMBREANU, SEF DIRECTIE URMARIRE PENALA, CNA: "Constatate ilegalitati la datele din carnetele de buz, utilizarea unui singur carnet de catre mai multe autocare, prezentarea peste hotare a altor carnete interbuz, diferite de cele aratate autoritatilor din R.M."

Ofiterii CNA au depistat ca angajatii serviciului vamal primeau mita de pana la 650 de euro pentru a inchide ochii la incalcarile soferilor de autobuze. Dosarele acestora inca nu au fost expediate in judecata si se afla la etapa urmaririi penale. Nici in cazul acestora, nu am reusit sa aflam mai multe detalii de la procurorii anticoruptie.