Vanau masini scumpe cu numere straine, le furau placutele de inmatriculare si ii santajau pe propietari: Isprava a trei tineri din capitala - VIDEO

“-Noi la dumneavoastră. -Putem să intrăm? -Avem autorizată o percheziţie. -Bine, ce s-a întâmplat? Cum, ce...? -Eu sunt ofiţer de investigaţie, poliţia criminală, Ciocana, ofiţerul de urmărire penală, procurorul.”

Potrivit politiei, cei trei tineri, care aveau intre 19 si 21 de ani, actionau dupa o schema obisnuita doar ca vanau automobile mai scumpe, de marci cum ar fi Mercedes, BMW, Audi si Volkswagen. Tinerii au reusit sa fure in jur de 11 placute, iar in schimb, le cereau proprietarilor cate 150 de euro, bani pe care acestia trebuiau sa-i transfere pe un cont bancar. Inainte de a fi retinuti, tinerii ar fi reusit sa obtina 300 de euro de la doi soferi care au ramas fara placute. In cadrul perchezitiilor desfasurate in locuinta unuia dintre suspecti, care sta cu parintii, oamenii legii au gasit placute de inmatriculare, telefoane mobile si un computer unde erau informatii despre schema dupa care actionau. Unul dintre tineri si-a recunoscut vina.



“-Prima dată aşa ceva mi se întâmplă.”

Oamenii legii mai spun ca unul dintre tineri ar mai fi fost judecat anterior pentru furt. Acum indivizii sunt cercetati penal pentru escrocherie, dar si pentru furt si risca o amenda de pana la 19 mii de lei sau pana la 5 ani inchisoare.