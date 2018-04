Vantul puternic a facut pagube. Acoperisul unei terase din centrul capitalei s-a prabusit peste cateva masini, avariindu-le. Ce spun martorii si soferii care si-au gasit autoturismele distruse - VIDEO

Din imagini se vede cum acoperisul cade de la etajul al cincilea cade direct peste masinile lasate la parcare. Terasa distrusa de vant se afla intr-un centru comercial de pe strada Albisoara din capitala.

Constructia s-a prabusit in aceasta dupa-amiaza. Bucati de lemn si de metal, dar si fasii de panza au cazut peste cateva masini din apropiere. Una avea parbrizul crapat si o oglinda rupta, iar celelalte s-au ales cu caroseria stalcita. Oamenii care se aflau in apropiere cand a cazut terasa spun ca au auzit o bubuitura puternica.

"E foarte periculos, mai ales ca sunt niste constructii foarte subrede, vine de sus si omoara pe cineva sau face o distrugere nemaipomenita, tragedii sunt multe din cauza constructiilor ti se sfasie inima de durere."

"De sus poate sa cada orice, poti sa cazi la un moment nepotrivit."

"El e din lemn, nui sigur deloc, vedeti ca a putrezit si a cazut."

Proprietarii masinilor au inlemnit cand si-au vazut autoturismele distruse. Acestia s-au intalnit imediat cu juristul centrului comercial care a promis ca pierderile suferite le vor fi acoperite.



Din fericire nimeni nu se afla in locul in care a cazut acoperisul in momentul prabusirii, asa ca oameni raniti nu sunt. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta anunta ca 26 de localitati din 10 raioane au ramas fara curent electric din cauza vantului, iar o parte din ele au fost deja reconectate la retea.

Alte pagube nu au fost inregistrate de specialisti. Meteorologii sustin ca avertizarea cod galben de vant puternic este valabila in toata tara pana la miezul noptii.