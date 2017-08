Vanzatorii unui magazin alimentar din capitala s-au pomenit cu politia la usa: "Va rog frumos, daca afla seful ma omoara. Nu mai ajung la pensie" - VIDEO

Potrivit unui comunicat al politiei, oamenii legii au gasit registre de ciorna, precum si bani necontabilizati.

In urma descinderilor, politistii au ridicat cantitati mari de bauturi alcoolice tari contrafacute, care erau comercializate la pahar. Actiuni ce sunt interzise de legislatia in vigoare. Totodata, in camerele de pastrare a baturilor si a produselor alimentare s-au depistat conditii insalubre.

Toate ilegalitatile depistate au fost documentate si fixate in procesul verbal de constatare a contraventiei, pentru sanctionarea proprietarului, dar si sesizarea institutiilor competente in domeniul alimentatiei publice.

Proprietarul magazinului risca o amenda de pana la 15.000 lei.