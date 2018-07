Vara e sezonul taberelor. Fericiti ca au scapat de supravegherea parintilor, copii isi organizeaza odihna dupa bunul plac. Vezi cum se distreaza si ce fac toata ziua la tabara - VIDEO

Nebunie mare pe terenul de sport al taberei “Luceafarul” de la Vadul lui Voda. Copiii care se odihnesc aici nu mai lasa mingea jos cate e ziua de mare. Unii o plimba cu piciorul la fotbal, altii o salta la volei. Cei mai creativi s-au pus pe facut masti pentru petrecerea de seara.

”M-am gandit sa fac o masca care are asa valuri, unul imaginat de mine.”

“O prajitura. Imi plac dulciurile. Am inceput cu paharutul, am continuat cu crema si o incep sa o decorez cu creioane colorate, verde si rosu.”

In alt capat, pe scena taberei se fac ultimele repetitii pentru concursul zilei - “Dansez pentru tine”.

”Proba consta in prezentarea unui dans, noi am ales sa facem insa un flashmob. Fetele au venit cu mai multe figuri si speram sa fim castigatoare.”

Printre dansatoare o gasim si pe Milan. Carismatica fetita a castigat cu doar o seara inainte titlul de Mini Miss. Spune ca poarta cu mandrie panglica si isi va pune diploma la loc de cinste.

“O voi pune in rama. Acolo unde sunt toate diplomele mele. Mi-a fost usor. Am dansat, am prezentat ce imi place.”

Si daca fetele sunt pasionate de concursurile de frumusete, baietii se tatueaza...cu pixul. Lui Vadim prietenii i-au scris pe mana “Big boss.”

“Sunt smecher.”

”Aici scrie big boss. Cine ti-a facut aceste inscriptii? -Prietenii mei.”

Altii mai norocosi si-au sarbatorit ziua de nastere chiar la tabara, asa ca toti copiii i-au cantat in cor “La multi ani.” Traditional in weeekend, se organizeaza ziua usilor deschise. Mamicile sunt invitate sa joace fotbal alaturi de copii. Implicate au fost si angajatele taberei. Nadejda Turcan, care e medic, a renuntta la halatul alb.

Nadejda TURCAN, MEDIC: "Pentru sanatatea copiilor si pentru santatea familiei. Foarte bine si mamicilor le-a placut."

Strengariile nu lipsesc din peisaj.

”Desenam pe fata cu carioca in timp ce dorm. Ii udam cu apa cand dorm si ei se trezesc. Sa avem poze pentru ziua de nastere.”

”Imi place discoteca de seara. Dj pune muzica. Imi plac baietii ca prieteni, unii sunt foarte buni. -Va mai iau la dans? -Uneori.”

”Am fost cu vaporul pe Nistru. Mi-au umplut telefonul cu multe fotografii, sper sa le am ca amintire toata viata.”

Copiii sustin ca distractia e si mai mare cand educatorii sunt cam de aceeasi varsta cu ei. In mare parte stundenti la pedagogie, acestia spun ca aleg sa-si petreaca anume asa vacanta nu pentru salariul care este destul de modest, dar pentru experienta.

”Una ce este teoria si alta e practica.”

”Asa imi vad eu odihna."

” Sunt fericita cand vad zambetele copiilor.”

”Vara viitoare as dori tot sa acTivez ca educator. Sunt foarte multe activitati, toti sunt implicati, nu ne plictisim.”

Iar Igor, care este profesor de sport de mai bine de 10 ani, vara este la tabara unde ii antreneaza pe cei mici. Cu amuzament isi aminteste de obiectele interzise pe care le gaseste la intrare prin gentile acestora.

”Copiii sunt ingeniosi. Au venit si cu cutit, electrosoc. Parintele a venit si a spus ca nici nu stiam ca l-a luat.”

La tabara “Luceafarul" se odihnesc in aceasta vara peste 300 de copii.