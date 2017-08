Vara vrea sa ne tina pe jar pana in ultima zi. Ursii, care nu sunt obisnuiti cu asemenea calduri fac dus toata ziua: "Le inghetam fructele" - VIDEO

Vara aceasta a fost un adevarat chin pentru animalele de la zoo. Cel mai greu le este ursilor. Asa ca in volierele lor au fost instalate dusuri, care-i racoresc periodic.Tigrii stau ascunsi in incaperi racoroase din piatra asa ca vizitatorii nu au sanse sa-si vada in aceste zile toride. Reptile si pasarile tropicale se bucura de aer conditionat in spatii inchise.

Vitalii BUSEV, ZOOLOG SEF "Se schimbă apa de trei, patru ori pe zi. Unele animale se află în ascunzişuri care sunt acoperite bine cu verdeaţă."

Si animalele de la gradina zoologica de la noi, uneori, pe timp de canicula sunt rasfatate cu fructe inghetate.

Vitalii BUSEV, ZOOLOG SEF "Nu în fiecare zi dar periodic, chiar şi urşilor le îngheţăm fructe, legume ca să se poată relaxa şi mâncă ceva răcoros."

Angajatii de la zoo au grija si de vizitatori. Periodic pe alei trece un tractor care stropeste cu apa, asflatul incins. Cei care nu au mers la zoo, au cautat racoare prin parcuri sau s-au balacit in lacuri.

"E foarte cald e bine, am venit cu sotul cu copilul"





"Putin sa ma racoresc, iata in iazurile astea nu prea curate,sper ca nu am sa infectez cu nimic periculos."

"La lac sub copaci e bine. Acum e tare cald. Înainte era mai puţin cald. E greu!”

Cel mai greu suporta caldura varstnicii, care spun ca pe vremuri verile nu erau atat de fierbinti.

"Se repeta, inainte erau patru luni racoroase si una mai calduroasa acum invers, nu zadar se spune ca sunt schimbari climatice, dar la tara cum va racoriti?Cu sapa la umbra copacilor.”

Sunt si dintre cei care se bucura de vara si fac bai de soare, ca mai e putin si vine toamna.

"Ne bronzam la soare dar e bine ca sunt si copaci”.4264 ,, Vine lumina, vitamina D”. 4259 ,, Imi place soarele si asa timp”.

Unii nici nu s-au scaldat si nici nu s-au bronzat. S-au relaxat la pescuit.

"Am venit cu nepotelul, se aprind azi pestii spun oamenii, el prinde mai multi.’’

"Se prind pe asa caldura, da, am odihnesc si reusec si sa prind cate un caras”.

Sticla de apa a fost astazi un accesoriu prezent aproape la toata lumea care a iesit in oras. Unii aveau si cate o inghetata.

"Ma ataca caldura, e tare mare si cad de puteri, ma racoresc cand ajung acasa cu aer conditionat si apa din frigider”.

"Uite asta e metoda, inghetata, e super greu”.



Astazi cel mai cald a fost la Falesti, unde s-au inregistrat 36 de grade la umbra. Maine va fi la fel de cald, insa pe alocuri s-ar putea sa cada cativa stropi de ploaie. Luni insa temperaturile vor cobori sub 30 de grade si va ploua in toata tara. Pana la sfarsitul saptamanii viitoare vremea va fi frumoasa cu maxime de 30 de grade.