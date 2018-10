Varuiesc bordurile... pe muzica de fanfara. Cum se pregatesc muncitorii si militarii de inaugurarea Presedintiei - VIDEO

De dimineata, muncitorii au venit la presidentie si dau bordurile cu var, iar soldatii marsaluiesc. Gardul de tabla care a inconjurat presedintia a fost scos, iar in curte fantanile arteziene deja functioneaza. Totodata, cladirea a fost iluminata in culorile drapelului nostru.







Maine, in prima jumatate a zilei, presedintele Turciei, Recep Erdogan, va participa la inaugarea presedentiei renovate, pentru care autoritatile truce au oferit 10 milioane de euro, iar ulterior se va intalni la guvern cu premierul Pavel Filip unde vor semna cateva documente bilaterale.





Joi, Erdogan, insotit de Igor Dodon va merge in Autonomia Gagauza unde va inaugura o gradinita, un spital, o scoala, o casa de cultura si un azil de batrani. De parca ar fi mare sarbatoare, autoritatile de acolo au declarat ziua de joi - zi libera pentru toti locuitorii din Autonomie. Nu vor lucra nici pietele din Comrat.





Atat in Comrat cat si la Chisinau, miercuri si joi, vor fi restrictii de circulatie, iar transportul public va fi redirectionat. In capitala a fost interzis comertul stradal si defrisarea copacilor pe strazile unde va merge presedintele Turciei.