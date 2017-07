Vase din lemn sau ceramica, covoare si instrumente muzicale. Cele mai frumoase traditii moldovenesti au fost adunate astazi in acelasi loc - la cetatea Soroca - VIDEO

Cele mai frumoase traditii moldovenesti au fost adunate astazi in acelasi loc – la cetatea Soroca. Mesteri populari din mai multe raioane ale tarii si-au expus lucrarile la care au muncit mult.

Vizitatorii au putut procura obiecte unice: vase de lut sau lemn, instrumente muzicale, icoane sau jucarii.

"Am procurat un clopotel cu on potcova care este destul de ieftin 30 de lei. As fi dorit sa procur o cana frumoasa din lemn, dar nu imi ajung bani.”

“La un prieten peste hotare vreu sa-i fac o supriza. Am ales ca scrie Soroca si Moldova”.

Costumele traditionale au fost la mare cautare.

In curtea cetatii Soroca s-au tinut adevarate spectacole iar printre persoaneje a fost si Stefan cel Mare.