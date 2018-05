Vasile Botnari a fost numit sef al SIS. Acesta preia functia pentru o perioada de cinci ani, desi nu are inca pregatit un program. Zotea: "De ce ati plecat de la Moldova-Gaz?" Botnari: "O provocare" - VIDEO

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: “Domnule Botnari, nu am sa va intreb despre averile declarate. Vreau sa cred ca nu ati acceptat usor de a ocupa o functie care necesita competente specifice si moralitate. Ce calitati credeti ca aveti?”

Vasile BOTNARI, SEF SIS: “Calitatile manageriale o sa-mi permita sa activez.”

Grigore COBZAC, DEPUTAT PLDM: “Sis-ul detine competenta de interceptari telefonice. De-a lungul anilor au aparut in presa interceptari ilegale. Se presupune ca in afara sis-ului mai sunt agenti economici care au asemenea utilaje. Cum dvs veti examina acest fenomen si il veti combate?”

Vasile BOTNARI, SEF SIS: “Daca voi fi acceptat, vom activa legal si vom combate interceptarile.”

Roman BOTAN, DEPUTAT PL: “Activitatea serviciului nu trebuie folosita ca o bata. Ce veti intreprinde ca aceste lucruri sa nu se intample niciodata. “

Vasile BOTNARI, SEF SIS: “Vom lucra dupa legislatie si nu vom fi folositi ca bata.“

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: “Salariul dvs de la Moldova Gaz depaseste salariul pe care il veti avea la sis. De ce ati plecat de la moldova gaz.”

Vasile BOTNARI, SEF SIS: “Inca nu stiu ce va fi la sis. M-a determinat o provocare. Nu am un program. Daca voi fi acceptat intr-o luna am sa vin cu obiectivele.”

Grigore NOVAC, DEPUTAT PSRM: “Mai detineti o cetatenie? “

Vasile BOTNARI, SEF SIS: “Detin doar cetatenia RM.”

Iurie TAP, DEPUTAT PLDM: “Ne deranjeaza ce se produce cu acest serviciu cu aceste schimbari de sef. Asta vorbeste depre faptul ca treburile. Democratia este pusa in pericol. “

Botnari preia fotoliul de la SIS pentru urmatorii cinci ani, dupa ce a primit votul de incredere a 53 de deputati. Este vorba de democrati, membri ai grupului popular european si alti parlamentari neafiliati. Nu l-au sustinut pe Botnari in functie socialistii, liberalii, comunistii si liberal-democratii. Initiativa de a inainta candidatura acestuia la sefia Serviciului de Informatii si Securitate a venit din partea unui grup de deputati democrati, pentru ca propunerea sa treaca ieri si prin comisia Juridica si cea de Securitate.

Ieri Maia Sandu a criticat ideea, vorbind despre un abuz din partea guvernarii PD-PSRM. Inainte de a ajunge la Moldova-Gaz, Botnari a fost ministru al Transporturilor, iar apoi ministru al Tehnologiei si Informatiei, dupa Pavel Filip. Acesta a mai detinut functia de director Air Moldova si s-a ocupat de managementul companiei „Nobil Air”, care ar fi controlata de Vlad Plahotniuc. In 2009-2011, Botnari a fost membru al consiliului de Administrare Victoriabank, despre care se spune ca apartinea in acel moment liderului PD. Anterior, sef la SIS a fost Vitalie Parlog care s-a aflat in functie doar doua luni.