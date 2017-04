Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare si va ramane fara mai multe bunuri in valoare de aproape 900 de milioane de lei. Platon: “Este circul lui Plahotniuc” - VIDEO

“Nu am fost condamnat doar eu, ci intreaga tara.”

Inconjurat de zeci de mascati, la iesirea din sala de judecata, fostul deputat a reusit sa mai spuna cate ceva.

“Este circul lui Plahotniuc.”

Avocatii omului de afaceri spun ca nu i-a mirat deloc decizia de astazi a magistratilor de la Buiucani si spun ca o vor contesta la Curtea de Apel si se vor plange si la CEDO.

Potrivit lor, pe durata intregului proces, lui Veaceslav Platon i-au fost incalcate drepturile, acesta neavand acces la sedintele de judecata inca de la inceputul lunii februarie. Atunci magistratii au decis sa-l excluda pe omul de afaceri din proces pana la pronuntarea sentintei.

In decizia de astazi a Jduecatoriei Buiucani se mai spune ca Banca de Economii urmeaza sa incaseze aproape 900 de milioane de lei in urma vanzarii mai multor bunuri care apartin lui Platon si au fost sechestrate de catre procurori in cadrul urmaririi penale. Desi au cerut 23 de ani de inchisoare pentru Platon,p rocurorii au ramas multumiti de sentinta.

Potrivit deciziei de condamnare, pedeapsa de 18 ani va fi calculata din momentul retinerii lui Veaceslav Platon. Omul de afaceri a stat deja 9 luni dupa gratii, astfel, el mai are de ispasit 17 ani si 3 luni de inchisoare.

Abia dupa ce se va expune si cea de-a doua instanta, se va decide in ce penitenciar va fi detinut fostul deputat. Pana atunci, el va ramane la penitenciarul 13. Veaceslav Platon a fost retinut pe 25 iulie in Ucraina, iar la sfarsitul lunii august a fost extradat in Republica Moldova.

Omul de afaceri este invinuit ca ar fi stat in spatele delapidarii a peste 800 sute sute de milioane de lei de la Banca de Economii. Platon se declara nevinovat si spune ca este vorba de actiuni politice in spatele carora ar sta Vlad Plahotniuc. Democratul nu a comentat pana acum acuzatiile.