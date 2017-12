Veaceslav Platon, condamnat la inca 12 ani de inchisoare in al doilea dosar in care este acuzat de corupere pasiva si escrocherie - VIDEO

Veaceslav Platon ar putea sta 30 de ani dupa gratii, dupa ce astazi a fost condamnat la inca 12 ani de puscarie, in ce de-al doilea dosar in care este invinuit pentru corupere activa si tentativa de escrocherie. In primul dosar, el a fost condamnat la 18 ani. Sentinta de astazi a fost pronuntata in lipsa lui Platon, care nu a fost adus la sedinta.

Alexandru CERNEI, PROCUROR: “Pedeapsa este una mai blanda decat cea solicitata de catre acuzare. Referitor la lipsa inculpatului de la sedinta de astazi, in cazul in care inculpatul este inlaturat de la proces sentinta se pronunta in prezenta acestuia sau i se aduce imediat la cunostinta.“

Potrivit procurorilor, la sfarsitul anului 2016, cand se afla in arest, Platon ar fi incercat sa scoata sute de milioane de lei din trei companii de asigurare si de la alte cateva firme, la care era actionar majoritar. Avocatul lui Veceaslav Platon nu a fost prezent la sedinta.

Nici la telefon acesta nu ne-a raspuns. Tot astazi au fost condamnati la cate 8 ani de inchisoare si 3 cu suspendare, doi complici ai lui Platon, care potrivit procurorilor ar fi incercat sa sustraga peste 200 milioane de lei de pe conturile celor trei companii de asigurari.

Victor MAZNIUC, AVOCAT: “A fost acuzat pentru presupuse fapte care nu au la baza lor un probatoriu. Veaceslav Platon aflanduse in custodia organelor de urmarie penala a fost total izolat. Ei se cunosc din timpuri anterioare.“

Pe 20 aprilie, Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare, pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari in dosarul fraudelor de la Banca de Economii. Atat aceasta sentinta, cat si cea de azi este cu drept de atac. Platon se declara nevinovat si il acuza pe Vlad Plahotniuc de fabricarea dosarelor. Liderul PD a declarat anterior intr-un interviu ca omul de afaceri il ataca pentru a-l intimida.