Veaceslav Platon nu va mai participa la sedintele sale de judecata. Omul de afaceri a fost adus in instanta intr-un scaun cu rotile: ar fi fost batut de angajatii penitenciarului 13 - VIDEO

Veaceslav Platon nu va mai participa la sedintele sale de judecata. Decizia a fost luata de magistratii de la Buiucani in lipsa avocatilor lui Platon. Ieri, omul de afaceri a fost adus in instanta intr-un scaun cu rotile. Potrivit apararii sale, Platon ar fi fost batut de angajatii penitenciarului 13. Avocatii omului de afaceri au venit astazi cu mai multe acuzatii in adresa celor de la penitenciare.