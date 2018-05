Vecepresedinta Partidului SOR, Marina Tauber, a castigat alegerile in comuna Jora de Mijloc: "De azi inainte, eu deja oficial sunt a voastra si voi sunteti ai mei. Incepem o noua istorie" - VIDEO

Marina TAUBER, VICEPRESEDINTA PARTIDULUI SOR: "Dragii mei, eu as vrea din tot sufletul sa va felicit pe toti cu victoria noastra comuna. Noi toti am obtinut acest rezultat. As vrea sa-i multumesc domnului presedinte ca a acceptat propunerea mea, ca sa fiu aici candidata si pot sa va spun ca viata mea foarte mult s-a schimbat de cand eu am venit la voi. Ati devenit familia mea si eu sunt bucuroasa ca de azi inainte, eu deja oficial sunt a voastra si voi sunteti ai mei. Am emotii, dar vreau sa multumesc echipei. Impreuna cu dumneavoastra noi incepem o noua istorie in comuna Jora de Mijloc."