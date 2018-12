Vecina prim-ministrului. O casa spatioasa de la Buiucani, cumparata de o firma de tip paravan, care ii apartine familiei prim-ministrului Pavel Filip - Investigatie RISE Moldova

Timp de mai mulţi ani, afacerile şi interesele lui Pavel Filip au fost guvernate de trei nepoţi.

ANUNȚ

Casă. 3 etaje. Chişinău, str. Paris.

Suprafaţa – 400 m.p., teren – 6 ari.

Mobilat parţial. Încălzire autonomă. Parchet. Linie telefon. Gaz natural. Sistem centralizat de canalizare. Apeduct. Beci.

200.000 de euro.

Acest anunţ a fost publicat pe un site de imobiliare pe 11 ianuarie 2018, zi în care la Guvern avea loc prima şedinţă a cabinetului de miniştri din acest an. „[…] Cu toţii ne urăm mult succes în acest an. An în care trebuie să muncim cu o intensitate deosebită şi atunci sunt sigur că agenda noastră de reforme care este foarte ambiţioasă pentru anul 2018 va fi realizată”, spunea atunci premierul.

4 LUNI MAI TÂRZIU…

Agenda premierului Pavel Filip din 25 mai 2018 a fost încărcată cu deplasări în trei oraşe. Dimineaţa a mers la Bălţi ca să viziteze două fabrici de textile, apoi a discutat cu primarul de Bălţi despre criza gunoiului. Detalii, AICI

De la Nord, Filip a luat-o la drum spre satul Drăguşeni din Străşeni, aflat la aproximativ 25 de km de localitatea sa de baştină. Aici, el s-a lăudat cu repararea a mai puţin de un kilometru de drum prin programul „Drumuri bune pentru Moldova”. Spre seară, oficialul s-a întâlnit cu mai mulţi fermieri la o vinărie, situată într-o localitate din Ialoveni. Detalii, AICI

Tot în aceiaşi zi, la Chişinău, vânzătorul care publicase anunţul în ziua primei şedinţe de Guvern din 2018, după mai multe luni de aşteptare, a găsit un cumpărător pentru locuinţa sa, înregistrând oficial tranzacţia de vânzare-cumpărare.

„PALATUL” DIN STRADA PARIS

Somptuoasă, locuinţa se evidenţiază la exterior prin acoperişul argintiu din tablă de oţel zincat, etajat şi înconjurat de mai multe cupole. Imobilul cu o suprafaţă de 359 m.p. are două nivele şi a fost construit în 1980.

Proprietarul şi-a scos casa la vânzare prin intermediul agenţilor imobiliari. Preţul cerut a fost de 200.000 de euro. Însă, datele oficiale indică un preţ mult mai mic decât cel de piaţă. Conform informaţiilor cadastrale, în anul 2005 imobilul a fost estimat în scopul impozitării la 2,7 milioane de lei, astăzi echivalentul a 137 de mii de euro, adică cu 60 mii de euro mai puţin decât preţul cerut de proprietar.

„A fost vândută deja. (Din preţ) a mai scăzut puţin”, ne-a spus agentul imobiliar Marcel Popovici.

Vânzătorul este vecin cu prim-ministrul Pavel Filip. Îi spune Ivan Drangoi, un bărbat care în ultimii ani a fost chemat de mai multe ori în judecată pentru datorii de către furnizorul de gaze naturale Moldovagaz, o companie de creditare şi o persoană fizică care i-a împrumutat bani.

De fiecare dată, Drangoi a pierdut în instanţă şi a fost obligat să restituie banii împrumutaţi, iar executorii judecătoreşti i-au aplicat interdicţii şi sechestru pe imobilele din strada Paris – casă, bucătăria de vară şi terenul aferent. Toate restricţiile au fost anulate chiar în ziua când acesta şi-a vândut „Palatul” din strada Paris.

[...]

CORTINA DINTRE CASE

Oficial, prim-ministrul Pavel Filip deţine în proprietate o singură căsuţă de 54 m.p., moştenită de la părinţi. Imobilul este situat în localitatea sa de baştină, Pănăşeşti, situată la 30 km de Chişinău. Detalii, AICI

În 2001, Pavel şi Tatiana Filip au cumpărat o vilă în centrul Chişinăului, puţin mai mare decât cea din Pănăşeşti, şi au vândut-o în 2014.

Începând cu anul următor, în declaraţiile de venit şi interese ale lui Pavel Filip apare o nouă locuinţă, de cel puţin trei ori mai mare decât cea vândută în 2014.

Imobilul de lux este situat pe str. Vasile Pogor din sectorul Buiucani, care este paralelă cu strada Paris. Filip menţionează în documentul depus la Agenţia Naţională de Integritate (ex-CNI – n.r.) că nu este proprietarul casei, însă locuieşte acolo în baza unui contract de comodat (împrumut făcut pentru o folosinţă curentă – n.r.).

Această vilă îi aparţine oficial fiului mai mic, Dumitru, care a ajuns proprietar la 20 de ani, în timp ce era student la o universitate prestigioasă din Olanda. Conform datelor cadastrale, locuinţa are 316 m.p. şi a fost anterior estimată la 3,4 milioane de lei.

Între timp, premierul Pavel Filip a trecut şi cu viza de domiciliu în casa fiului mai mic. Astfel, din acest an, el a devenit vecin cu firma Vota SRL, paravanul care desparte cele două case alăturate de acelaşi beneficiar.

