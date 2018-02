„Ea a aflat că el a stat în spitalul de nebuni, că are probleme psihice şi părinţii lui au confirmat lucrul acesta. La telefon îmi spunea că îi este frică pentru copil şi că n-ar vrea să se apropie de el.

Ar vrea să vadă fata, să îl lase să o viziteze, dar nu când e singură, să fie cu cineva, să fie în siguranţă. I-a mai dat o palmă înainte de nuntă cu o săptămână, iar ea a tăcut şi l-a iertat pentru că el i-a jurat că nu o mai face niciodată.

Am întrebat-o de ce ţi-a dat palma aia şi ea a zis aşa: Am pregătit cina şi voiam să mâncăm împreună şi m-a refuzat, a zis că are treabă de făcut, să mănânc singură.

Şi atunci nu am mâncat nici eu, s-a supărat, a venit şi mi-a dat o palmă. În octombrie s-a întors la soţia lui, ceva nu a mers bine atunci şi i-a rupt piciorul şi mâna. Anastasia nu mai era cu el, ea a născut singură fetiţa, a fost doar cu mama mea şi mama ei”, a spus verişoara ei.

