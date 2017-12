Vernisajul Vinului si-a deschis usile, iar dress-code-ul fiecarui oaspete a fost masca. Peste 50 de producatori s-au adunat la festival pentru a se lauda cu cele mai gustoase licori - VIDEO

Muzica si voie buna la Vernisajul Vinului, unde vizitatorii au savurat cele mai bune vinuri.

In timp ce invitatii se delectau cu vin, producatorii isi laudau marfa. Unii au venit cu o idee mai putin obisnuita, si au adus o sticla imensa pictata manual in diferite culori.

Tatiana DENISENCO, DIRECTOR MARKETING: “Am ales unul dintre cele mai bune vinuri pe care le avem in colectie, care isi poarta titlu negru de iar. Este o sticla plina cu 18 litri de vin.”

Alexei MOCANU, MANAGER: “Pentru vizitatori am adus 60 de litri de vin. Avem vinuri albe, rose, spumante rosii si evident buna dispozitie.”

Alti producatori spun ca au combinat cei mai buni struguri pentru avea cel mai bun vin.

Dumitru DEDIU, MANAGER: “Calitatea acestuia se remarca la maturarea la primul butoi, dar si prin selectia de struguri pe care am oferit-o special galei premium.”

James D. PETTIT, AMBASADORUL SUA IN MOLDOVA: “Industria vinicola aici in Republica Moldova are un potential enorm. Din pacate in SUA sunt putine vinuri din Republica Moldova, insa eu personal ma voi ocupa sa le promovez.”

Vernisajul vinului a ajuns la cea de-a 13-a editie si are ca scop promovarea vinurilor moldovenesti.