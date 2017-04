Vernisajul vinului si-a deschis usile pentru vizitatori. Sute de oameni au pasit pragul evenimentului, ademeniti de aroma licorii lui Bachus - VIDEO

Avand in fata atatea soiuri de vin, cei care au venit la vernisaj au incercat sa savureze din cat mai multe.

“Preferatul e roze. Ma mandresc ca sunt gustoase.”

Si pentru ca este primavara, producatorii au pus pe mese in prim plan vinuri albe si rose. Unii spun ca sunt abia la inceput de cale si participa la eveniment pentru a se lansa pe piata autohtona.

“Este greu sa iesi pe piata.“

30 de vinuri noi au fost puse la dispozitia vizitatorilor. Scoase din beciurile diferitor producatori autohtoni, licorile lui Bachus au tinut oaspetii aproape de mese.

“Vrem sa vedem ce ii intereseaza pe cumparatori.“

Vernisajul Vinului a atras si multi turisti, care au gasit doar cuvinte de lauda pentru vinurile moldovenesti.

"Sunt minunate. Imi plac. Cred ca vinurile moldovenesti nu sunt scumpe, dar de calitate."

"Sunt foarte bune, gustoase. Este o gama larga si diferite tipuri de vin."

In acest an, evenimentul a fost numit Vernisaj in vals de primavara. Atmosfera a devenit si mai frumoasa, cand in fata oaspetilor au aparut dansatori care s-au miscat in pasi de vals vienez. Vernisajul Vinului se afla la cea de-a XIX-a editie.