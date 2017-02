Veronica Herta ramane la conducerea "Apa Canal". Decizia a fost luata in aceasta seara de adunarea generala a intreprinderii

Despre aceasta a anuntat insasi Veronica Herta intr-o postare pe facebook. Sedinta a avut loc in aceasta seara.

Moticul pentru care adunarea generala a luat aceasta decizie este determinat de solicitarea procurorilor anticoruptie de a-l demite pe Becciev, de vreme ce el este vizat in dosarul de abuz in serviciu, iar materialele urmeaza sa fie trimise in judecata.

Fostul director de la Apa-Canal, Constantin Becciev a revenit in vechiul fotoliu doar pentru o zi. Procurorii au cerut ca acesta sa fie suspendat din functie

*

Sursa foto: facebook.com