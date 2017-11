Versiunea adolescentului de 14 ani, principalul suspect in cazul omorului baiatul de 6 ani din Telenesti: Dupa ce a fost impuscat, l-ar fi dus pe baietel, in brate, la fantana ca sa-l spele pe fata, iar acolo l-ar fi scapat

Potrivit politiei, in timpul audierilor, adolescentul le-a povestit ca, sambata la amiaza, el impreuna cu baietelul de 6 ani se jucau in casa. La un moment dat, victima ar fi dat de un seif si ar fi scos de acolo o arma. Adolescentul spune ca in momentul in care a vazut ca acesta se juca cu arma, ar fi incercat sa i-o ia din maini, iar aceasta s-ar fi descarcat si l-ar fi ranit pe baiat la umar.

Imediat dupa cele intamplate, adolescentul sustine ca l-a luat in brate pe baietel si l-a dus la fantana din fata casei pentru a-l spala pe fata. Ajunsi acolo, in timp ce cu o mana il tinea pe copil, iar cu a doua incerca sa scoata apa din fantana, l-ar fi scapat in gol.

Rezultatele necropsiei arata ca micutul s-a stins in urma unei hemoragii puternice provocata de impuscatura.

Adolescentul de 14 ani si tatal acestuia au fost retinuti pentru 72 de ore. Adolescentul urmeaza sa fie cercetat pentru omor din imprudenta, iar tatal acestuia este invinuit pentru pastrarea neglijenta a armei de foc si a munitiilor.

Baietelul de 6 ani, care sambata a disparut, a fost gasit a doua zi fara suflare intr-o fantana din Telenesti. Potrivit politiei el a fost impuscat si aruncat acolo.





