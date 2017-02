Veselie, muzica si desigur vin. In cramele de la Cricova are loc primul festival subteran, intitulat Underland - VIDEO

Cu cate un pahar de vin fiert a fost intampinat fiecare vizitator. Odata ajunsi in beciuri, oamenii s-au prins si intr-o hora. La cativa pasi distanta, pahare de vin fiert erau impartite de oameni legii. Erau, de fapt, actori in haine de politisti, iar pe multi au reusit sa-i duca in eroare.

"-Ati servit alcool? -Inca nu. -Veniti dupa mine. -Suflam? -Suflati, da in pahare. -Nu am mai vazut asa ceva politia sa vina sa te cheme sa bei. -Nu azi la noi totul este invers."

"-Nu am mai intalnit asa o initiativa din partea lor ei trebuie sa fie cei care fac ordine. Chiar m-am prins. Mi-a placut initiativa.”

Sculpturile vii i-au impresionat pe vizitatori, care s-au grabit sa faca selfi-uri. Iar intr-o parte, fetele se puteau casatori pentru 24 de ore cu un actor. Nu au lipsit degustarile de vin si chiar adevarate lectii la o scoala a vinului.

Tarabele cu lucruri handmade au fost luate cu asalt, spre bucuria comerciantilor.

“Pentru nepot. Iaca il vad pe shumaher, dar nu stiu e el sau nu. 100 de lei.”

“Daca cumpar de la dansul trebuie sa vand oile. Pentru asa pielicica cam scump."

Cel mai interesant insa abia urmeaza. Organizatorii au instalat afara a patra scena, iar acolo se va da o batalie muzicala intre cele 30 de trupe de artisti.

Artiom URSOI, ORGANIZATOR FESTIVAL UNDERLAND: “Acum este ora trei, sunt spre 3000 de persoane. Ne asteptam pana la 8000 maxim. Suprizele vor fi seara, deoarece vom avea un batlle intre interpretii din strainatate ceea ce nu a fost publicat. La scena de afara ora 20 vom ava trupele de afara care vor mixa piesele.”

Intrarea costa 250 de lei, iar distractia se va incheia la ora 22. Organizatorii spun ca face acest festival in fiecare an pentru a atrage cat mai multi turisti in beciurile de la Cricova.