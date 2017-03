Vesnica intrebare la inceput de primavara: a venit oare timpul sa ne punem anvelopele de vara?

Soferul nu prea are multe de retinut in fiecare an: doar sa-si faca rovinieta, asigurare si sa schimbe anvelopele in functie de sezon. Adica atunci cand e cald sa aiba anvelope de vara si cand vine frigul sa aiba anvelope de iarna. Pare usor, dar nu facem mereu cele mai bune alegeri cand vine vorba de schimbul de cauciucuri, scrie 4tuning.ro



De exemplu, soferii moldoveni isi pun cauciucurile de iarna cat mai tarziu posibil, cand deja e zapada afara. In loc sa faca asa cum este bine, adica imediat cum vine gerul si temperaturile medii peste zi sunt mai mici de 7 grade, ei asteapta sa vina prima zapada.

Primavara, cand este cazul sa schimbe anvelopele de iarna cu cele de vara, se intampla invers: se grabesc sa isi puna inapoi cauciucurile de vara la prima raza de soare. Acestia insa uite de un singur lucru: inca nu este vara! Daca o zi sau doua sau trei sunt cu soare si temperaturi mari, nu inseamna ca a venit vara! Si mai uita ca anvelopele de iarna NU sunt anvelope de zapada, ci anvelope de temperaturi mai mici de 7 grade Celsius.

Nimic mai gresit, pentru ca la 2 grade sa zicem, o anvelopa de iarna franeaza mult mai bine ca una de vara pe asfalt curat si uscat. Deoarece asa este facut materialul, sa aiba aderenta maxima cand e frig, in timp ce anvelopa de vara are aderenta cand este mult mai cald.

