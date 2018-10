Veste buna pentru moldovenii care au drum spre Belarus. A fost lansata prima cursa Chisinau-Minsk operata de o companie belarusa - VIDEO

Astazi, aeronava a sosit pe aeroportul International Chisinau cu intarziere din cauza cetei. Cursa va fi operata de 5 ori pe saptamana, iar zborul va dura o ora si jumatate. Pavel Filip sustine ca ideea unei astfel de curse a fost lansata inca in luna aprilie, cand presedintele Belarus a fost intr-o vizita la Chisianu.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: "Nu am facut un calcul noi de la guvern despre rentabilitatea acestei rute, dar sunt sigur ca aceasta ruta va fi una profitabila. Tr pentru tr"Banii straini nu-i frumos sa-i numeri, dar e placut."

Igor CERGHINET, DIRECTORUL ADJUNCT AL COMPANIEI "BELAVIA": "Sub presiunea conducerii din Republica Moldova si Belarus am putut sa deschidem aceasta cursa. Am adus la Chisinau 65 de pasageri, iar inapoi vor zbura 92".

Vladimir Cebobotari, colegul de partid al lui Pavel Filip, a declarat anterior ca operatorul aerian de stat din Moldova a acumulat datorii enorme pentru ca a lansat curse la solicitarea autoritatilor, fara sa faca studii de rentabilitate. Astazi l-am intrebat pe premier cat de necesara este cursa Chisinau-Minsk, in conditiile in care a fost ceruta de anume politicieni.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Nici dumneavostra, nici eu nu suntem oameni profesionisti din domeniu avia si haideti sa lasam pe seama lor sa-si faca astfel de calcule. Cred ca ideile sunt mult mai profunde decat par la prima vedere. Daca colegii nostri de la Belavia au decis sa deschis asa o ruta inseamna ca au facut calculele necesare. Cat tine de Air Moldova cu parere de rau cred ca am avut un management defectuos, nu cunosc toate detaliile".

Premierul a zburat astazi cu noua ruta spre Minsk, intr-o vizita de lucru, fiind printre primii pasageri ai cursei lansate.Si pentru ca intiativa a venit din partea autoritatilor, de promovarea cursei s-a ocupat chiar premierul. Inainte de zbor, Filip a tinut sa faca o promisiune. SINCRON:

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Pasagerul cu numarul 1000 care va veni de la Minsk la Chisinau va fi primit la Guvern si va avea posibilitatea sa viziteze una dintre vinariile din Republica Moldova. Va rog sa veniti, sa vedeti Republica Moldova, sa vedeti care ne sunt traditiile."

Printre pasagerii primei curse se numara si acest barbat. Cursa va fi operata in fiecare zi de luni, marti, joi, vineri si duminica.