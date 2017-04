Veste buna pentru moldovenii cu cetatenie romana: ati putea avea acces la pensiile din Romania

”Am inaintat astazi Biroului permanent o propunere legislativa similara cu Legea nr. 186/2016, in vigoare pana la data de 27 aprilie curent, insa, diferita fundamental din punct de vedere al echitatii fata de toti cetatenii romani. Paradoxul legii nr. 186/2016 este ca, prin efectele sale, s-a dorit evitarea excluziunii sociale a unor categorii de persoane care nu au dreptul la o pensie stabilita de sistemul public de pensii, dar a sfarsit prin a limita posibilitatea de cotizare retroactiva in sistem romanilor care nu au domiciliul sau resedinta in Romania. Adoptarea propunerii legislative revizuite ar permite rezolvarea unui blocaj legislativ din cauza caruia cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate le este ingradit dreptul de a incheia un contract de asigurare cu Casa Nationala de Pensii Publice”, a afirmat Constantin Codreanu, scrie dcnews.ro

Deputatul PMP a adaugat ca "o lege limitativa care nu permite accesul tuturor cetatenilor romani la masurile instituite de aceasta, prin obligatia de a avea un domiciliu sau resedinta in tara, descurajeaza demersurile cetatenilor romani de a contribui la fondul public de pensii in tara, respectiv intentia acestora de a reveni sau de a se stabili in viitor in Romania, aducand o atingere indirecta libertatii acestora de a-si stabili domiciliul in afara tarii".