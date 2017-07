Veste buna pentru parinti. Gradinitele din capitala nu vor mai intra in vacanta pentru 42 de zile. Anuntul facut de cei de la Educatie

Comunicatul emis de Ministerul Educatiei:

"Gradinitele vor functiona continuu, pe durata intregului an. Regulamentul-tip de organizare si functionare a fost modificat, in privinta vacantei gradinitelor in sezonul estival, ca rezultat al consultarilor extinse cu parintii, autoritatile publice si membrii societatii civile", se arata in comunicat.

"Un Ordin in acest sens a fost semnat astazi de catre viceministrul educatiei Lilia Pogolsa. Noile modificari in Regulament stipuleaza ca institutiile de educatie timpurie vor functiona continuu, pe durata intregului an, cu o vacanta pentru realizarea lucrarilor de igienizare, dezinsectie, reparatiilor curente si/sau capitale, acordarea concediilor personalului institutiei conform Codului Muncii. "

"Perioada vacantei se va stabili de catre autoritatea publica locala, cu consultarea prealabila a administratiei institutiei, parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor sau a comitetului de parinti, dupa caz, pana la 1 decembrie a anului in curs si se va aduce la cunostinta tuturor parintilor cu afisarea la loc vizibil, cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii acesteia."

In perioada vacantei, autoritatea publica locala şi conducerea institutiei, la necesitate, vor intreprinde actiuni de institutionalizare a copiilor prin contactarea institutiilor apropiate, din raza unitatii administrativ-teritoriale, care funcţioneaza in perioada respectiva şi au posibilitatea de a prelua copiii sau vor oferi parintilor alte alternative (de exemplu: centre comunitare, tabere cu sejur de zi, grupe de serviciu etc.). Ordinul cu privire la modificarea Regulamentului-tip va fi adus la cunostinta sefilor organelor locale de specialitate in domeniul invatamantului.

Mentionam ca Regulamentul-tip de organizare si functionare a institutiei de educatie timpurie a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Educatiei nr. 243 din 22 aprilie 2016. Dupa ce mai multi parinti si-au expus nemultumirea pe marginea documentului, Ministerul Educatiei a anuntat consultari publice extinse, pana la sfarsitul lunii mai. Consultarile au fost organizate in 6 regiuni ale tarii, la discutii participand circa 500 de persoane – parinti, directori de gradinite, cadre didactice, autoritati publice, reprezentanti ai societatii civile."