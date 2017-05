Veste buna pentru soferi. Cum ati putea scapa de punctele de penalizare

Documentul, aflat la faza elaborarii, prevede ca termenul stabilit pentru achitarea amenzilor in proportie de 50% sa fie nu de 72 de ore cum este in prezent, dar in termen de trei zile lucratoare, de la data aducerii la cunostinta a deciziei de aplicare a sanctiunii contraventionale, a hotararii sau deciziei judecatoresti definitive. Ministerul Justitiei mai vrea amendarea cu pana la 900 de lei a celor care vor circula cu numerele de inmatriculare acoperite, scrie IPN.

La fel se propune a fi exclusa aplicarea punctelor de penalizare pentru incalcarea regulilor de inmatriculare si de inregistrare a autovehiculelor, de revizie tehnica a acestora sau pentru conducerea vehiculului de o persoana care nu are permis de conducere. Potrivit documentului, poliţiştii nu vor mai fi in drept sa ridice permisele de conducere si sa priveze de dreptul de a conduce vehicule pâna la pronuntarea hotarârii judecatoresti asupra cauzei.

Ministerului Justitiei propune pentru incalcarea de catre incepatori a regulilor de conducere, specifice unui tip de permis auto, sancţionarea de la 1.800-la 3.600 de lei, cu privarea de dreptul de a conduce vehicule 2 sau 3 ani. Totodata, daca persoana care asista conducerea vehiculului va admite incalcarea regulilor de conducere de persoana incepatoare, se va sancţiona cu amenda de la 3000 la 4500 de lei si cu aplicarea a 8 puncte de penalizare. incalcarea regulilor speciale de conducere a vehiculului in perioada de probaţiune dupa obţinerea permisului de conducere ar urma sa se sancţioneze cu amenda de la 3000 la 4500 de lei si cu aplicarea a 8 puncte de penalizare.