Veste importanta pentru moldovenii care vor sa obtina cetatenia romana: Inregistrarea dosarelor de cetatenie se va face doar online in ACESTE orase

Autoritatea Nationala pentru Cetatenie anunta ca in perioada 03-05.04.2017 Biroul Teritorial Suceava al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie nu lucreaza cu publicul. Activitatea va fi reluata, conform programului obisnuit, incepand cu data de 06.04.2017. Persoanele programate online in vederea depunerii cererii privind cetatenia romana in perioada mentionata se vor reprograma la o data ulterioara.

Moldovenii interesati trebuie sa stie ca la depunerea dosarelor privind cetatenia romana este obligatorie prezentarea documentelor de identitate si de stare civila atat in original, cat si in copie legalizata, in cazul documentelor emise de autoritatile altor state.

Pentru documentele emise de autoritatile romane este suficienta prezentarea originalului şi a unei copii simple care va fi certificata pentru conformitate de catre functionarul ANC.

Nu sunt acceptate actele laminate (plastifiate), intrucat elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate in urma plastifierii. De asemenea, precizam ca pentru utilizarea aplicatiei PROGRAMARE ONLINE DEPUNERE DOSAR Autoritatea Nationala pentru Cetatenie nu percepe taxe, fiind un serviciu gratuit.