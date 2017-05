Veste proasta pentru studentii moldoveni. Numarul de burse oferite de Romania pentru tinerii din RM va fi redus in jumatate - VIDEO

Eugen TOMAC, DEPUTAT PARLAMENTUL ROMÂNIEI: “Ciferele pe care le prezinta Ministerul educatiei au fost reduse cu 50 la suta. Guvernul actual practic ofera 1000 de burse pentru licenta in condiitile in care in anii anteriori cifra era de trei ori mai mare. Voi solicita priministrului Grindeanu si Ministerului educatie sa ne prezinte o motivatie care sta in spatele acestei decizii."

In premiera, insa studentii moldoveni vor putea depune dosarul de admitere on-line. Acesta va cuprinde copii simple ale actelor de studii, iar admiterea se va face in baza mediei.