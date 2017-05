Vesti bune pentru soferi. Punctele de penalizare ar putea sa nu fie aplicate in cazul in care soferii isi vor achita amenzile in cel mult trei zile - VIDEO

Vesti bune pentru soferi. Punctele de penalizare ar putea sa nu fie aplicate in cazul in care soferii isi vor achita amenzile in cel mult trei zile. In plus, daca acum se plateste doar jumatate din amenda in primele 72 de ore, acest termen ar putea aparea in lege ca trei zile lucratoare. Prevederile se contin intr-un proiect de lege al ministerului de interne, care asteapta avizul cabinetului de ministri.