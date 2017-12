Vestita inscriptie Hollywood din Coscalia acum poate fi vazuta si noaptea. Dupa ce a instalat-o pe un deal, tanarul a iluminat-o cu 9 proiectoare - VIDEO

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: "Coscalia, care a ajuns din urma orasul american Los Angeles cand s-a pricopsit cu inscriptia Hollywood, astazi a mai facut un pas si a depasit localitatea din California. Inscriptia din raionul Causeni este iluminata pe timp de noapte - lux pe care americanii nu si-l permit."

E o gluma, desigur. Isi permit americanii, doar ca au renuntat in anul 1940 ca inscriptia sa fie iluminata din cauza costurilor prea mari. Pentru ca inscriptia a fost vandalizata, in prezent, accesul publicului este interzis, zona fiind protejata cu ajutorul unui sistem de alarma performant. In Coscalia, astfel de probleme nu sunt, spune cel care a construit inscriptia, iar acum a iluminato.

Anatolie TABARNA: "Am iluminat Hollywood-ul nostru. Sunt 9 proiectoare ele au 10 W. Toate impreuna au 90 de W. Pe zi consuma doi lei."

Banii au fost adunati de la oamenii din sat plecati peste hotare.

Anatolie TABARNA: "Si din Europa si din Rusia m-au ajuatat cu banii. Un proiector are 10 W mi le-a trasmis un satean un prieten bun."

Nu a fost usor. Pe dealul unde se inalta inscriptia nu este curent electric.

Anatolie TABARNA: "Ne-am conectat de la prima casa. Am sapat tot cu mainile pentru ca nu e posibil altfel."

A fost ajutat de rude si prieteni.

Gheorghe TABARNA, FRATE: "Am sudat. L-am ajutat careau fost cele mai grele litere. W si Y au fost cele mai coplicate. O si D au forma patrata si este mai usor de lucrat cu figurile patrate. Oameni au zburat in cosmos,dar noi ce nu vom putea face un Y si un W."

In Coscalia, nu sunt zgarie nori, drumurile sunt proaste, insa oamenii cred ca inscriptia care se inalta pe deal le va aduce mai multi turisti in localitate. Ei spun ca zilnic vin zeci de oameni pentru a-si face poze langa cele 9 litere.

"Foarte bine se vede chiar si din casa se vede si ziua si noaptea. Ma bucur mult de tinerii nostri. As ruga guvernarea si cu presedintele in frunte sa aiba grija de copii de la sate."

"O sa devina loc atractiv pentru toti indragostitii din sat pana acum nu am mai avut unul in afara de discoteca. Acum o sa puna picioarele in miscare si o sa ridice dealul la Hollywood."

"Tot satul se vede. Anatolii a a facut aici pentru tineret, dar drumurile sa le faca statul."

Pentru ca vin sarbatorile de iarna Anatolie are planuri frumoase.

Anatolie TABARNA: "Vom pune un pom cu beculete."

Inscriptia a aparut pe dealul din Coscalia luna trecuta si poate fi observata din orice colt al satului. Simbolul filmului american l-a costat pe Anatol peste 40 de mii de lei.