Masinile din garajul Parlamentului, expuse in premiera la "Noaptea Europeana a Muzeelor" - GALERIE FOTO

Pana la ora 24.00, masinile vor fi expuse in curtea Muzeului National de Istorie a Moldovei. Automobilele de marca ZIL 41047 si CIAIKA GAZ 14 au fost, in trecut, folosite pentru transportarea oficialilor de rang inalt, fiind utilizate de fostii presedinti Mircea Snegur si Petru Lucinschi.

Masina ZIL 41047, de culoare neagra, a fost produsa in 1989, la Moscova, fiind ultimul automobil sovietic produs fara limite de buget si tehnologii. in acea perioada era cea mai lunga limuzina din lume. in total au fost produse 190 de masini de aceasta marca. Masina are prevazut un sistem dublu de alimentare cu benzina si electricitate. Limuzina din garajul Parlamentului a fost utilizata la producerea unui film rusesc, in 2006.

Masina CIAIKA GAZ 14, tot de culoare neagra, a fost produsa in 1987, in fosta URSS. in total au fost produse 1 120 de automobile de aceasta marca. Printre dotarile speciale ale masinii se numara cutia automata, sistemul de aer condiţionat, precum si legatura telefonica permanenta pe intreg teritoriul URSS, asigurata de fostul KGB. Masina a parcurs in total 120 000 km.

Dupa ce vor fi prezentate in cadrul expoziţiei de la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, cele doua masini vor fi expuse, pe data de 23 mai, in scuarul Parlamentului.