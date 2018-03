Vi s-a facut dor de el? Ex-presedintele Nicolae Timofti a aparut aseara in public dupa mult timp. A venit si a plecat tacut, fara sa discute cu ziaristii - VIDEO

Asa cum ne-a obisnuit, Nicolae Timofti a venit si a plecat tacut, fara ca sa discute ceva cu jurnalistii.

Documentarul a fost prezentat aseara la Chisinau. Realizat de o agentie de presa din Romania, filmul ne invita intr-o calatorie in timp – in tara unita pana in momentul in care aceasta a fost destramata. Ca sa povesteasca acest fragment de istorie, jurnalistii au cules marturiile unor oameni ai caror parinti sau bunici au luptat pentru ca Romania sa fie intreaga.

Nicolae Timofti a fost ales presedinte RM de Parlament la 16 martie 2012 si a depus juramantul de credinta la 23 martie 2012. In momentul alegerii în functia de presedinte al Republicii Moldova, Timofti era Presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Pentru iesirea din impasul politic, in care se afla Republica Moldova mai bine de 2 ani si jumatate, a fost luata decizia de a vota un candidat apartinic la functia de sef al statului. Aceasta idee a luat viata atunci când 3 membri ai Partidului Comunist în frunte cu Igor Dodon au parasit PCRM si au creat propriul partid numit "Partidul Socialistilor din Republica Moldova" (PSRM). Asa cum Alianta pentru Integrare Europeana (AIE) totaliza doar 58 de mandate iar pentru alegerea presedintelui era nevoie de 61 voturi, noul partid PSRM cu cei trei membri parlamentari puteau juca un rol decisiv în soarta tarii. Presedintele PSRM, Igor Dodon, a acceptat sa participe la alegerea sefului statului cu conditia ca candidatul trebuie sa nu reprezinte interesele niciunui partid din parlament. Din multitudinea de candidati propusi care uneori nu gaseau nici macar sustinerea întregii Aliante, judecatorul Nicolae Timofti, a fost acea solutie de compromis care a împacat toate partile.

Pe data de 16 martie 2012, Nicolae Timofti a fost ales în functia de presedinte cu toate cele 62 voturi disponibile, înca un vot de la deputatul neafiliat Mihai Godea (fost membru PLDM). Partidul Comunist a refuzat sa participe la vot. Potrivit Art 80 din Constitutia Republicii Moldova, „Mandatul Presedintelui Republicii Moldova dureaza 4 ani si se exercita de la data depunerii juramântului.”



Nicolae Timofti a fost ales in functia de sef al statului dupa cinci incercari esuate ale politicienilor de la Chisinau de a alege presedintele.