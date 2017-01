Viata bate filmul. O femeie din Ungheni a nascut pe bancheta din spate a unui taxi in drum spre spital. Taximetristul poate fi numit, pe buna dreptate, moasa - VIDEO

In jurul orei 6.00 ambii au pornit intr-o calatorie obisnuita – femeia la un control de rutina la Institutul Mamei si Copilului din capitala, iar taximetristul luase o comanda ca multe altele.

Calatoria urma sa dureze vreo doua ore, dar in scurt timp femeia a inceput sa se planga ca are dureri mari – incepusera contractiile. Soferul n-a avut cum sa mai apese pe acceleratie, asa ca a tras pe dreapta si acolo si-a pus in aplicare abilitatile de moasa pe care nici nu banuia ca le are. Medicii de la ambulanta pe care i-a sunat imediat l-au ghidat prin telefon. Trusa medicala din masina i-a fost de mare ajutor.

Nasterea a durat doar 10 minute, iar la ora 7 si 30 de minute, taximetristul s-a trezit deja cu doua cliente in loc de una. Femeia in varsta de 26 de ani a adus pe lume o fetita sanatoasa.

Oleg DUMINICA, MEDIC INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI: “Fetita s-a nascut cu o greutate de peste 3.600gr este bine, nasterea s-a desfasurat fara complicatii.”

Taximetristul i-a dus pe mama si pe bebelusul sau pana la destinatie - la Institutul Mamei si Copilului, unde au fost internate, masina fiind escortata de doua ambulante.

Marin CAT, TAXIMETRIST: “Una in fata alta in spate.”

Marin are 32 de ani, lucreaza ca taximetrist de trei ani si are acasa patru copii. A asistat la una dintre nasteri acum 11 ani, dar nu si-a imaginat vreodata ca va ajunge intr-o astfel de situatie.

Initial barbatul spunea ca si-ar dori ca micuta nascuta in taxiul sau sa poarte numele Mirela, dar s-a razgandit ulterior. Totusi, si-ar dori sa-i fie nas de botez. Colegii lui Marin sunt uluiti de cele intamplate. Il lauda, dar nu-l prea invidiaza pentru experienta de azi.

Potrivit medicilor, tanara mama este la a doua sa nastere. Intre timp, Marin n-a stat mult la taclale. Un nou apel i-a adus un nou client, sau poate... o clienta. Inainte de a porni la drum a tinut sa spuna o urare micutei pe care a ajutat-o sa vina pe lume.